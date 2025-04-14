У «Дії» хочуть запустити онлайн-іспит для отримання водійського посвідчення

В Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок «Дія». Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Мінцифри хоче зменшити безпосередній контакт людей із сервісними центрами, зробивши всі послуги для водіїв якомога доступнішими онлайн.

«Зараз ми працюємо на цифровізацію центрів ГСЦ, це центри, які надають послуги водіям. Ми хочемо зробити, запустити… спершу бета-тест такий: здавати екзамени онлайн на права, тести, теоретичну частину. Там використовується штучний інтелект, який „трекає“ твою модель поведінки. Також там усі можливості отримати права, відправити поштою, тобто ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ», — повідомив Федоров.

Міністр підкреслив, що послугу купівлі-продажу авто вже впровадили, а тепер фахівці працюють над іншими напрямками.