Sony підвищила ціну на PlayStation 5 для Європи на 25%

Sony Corp. підвищила рекомендовану ціну на приставки PlayStation 5 для Європи приблизно на 25%.

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Підвищення цін

Як повідомляє сайт компанії, це рішення було ухвалено через складну економічну ситуацію, у тому числі через високу інфляцію та значні коливання валютних курсів.

Рекомендована ціна для цифрової версії PlayStation 5 у континентальній Європі з 14 квітня становитиме 499,99 євро, у Великій Британії — 429,99 фунтів (близько $566).

Ціна на PS5 з приводом для Blu-ray дисків, а також PS5 Pro залишиться незмінною.

При цьому в Австралії та Новій Зеландії подорожчають як цифрова версія PlayStation 5, так і PS5 з приводом — до 749,95 австралійських доларів ($474) та 859,95 новозеландських доларів ($505) за цифрову і до 829,95 австралійських доларів і 949, 959 доларів за версію B-9.