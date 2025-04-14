Sony Corp. підвищила рекомендовану ціну на приставки PlayStation 5 для Європи приблизно на 25%.
14 квітня 2025, 12:45
Sony підвищила ціну на PlayStation 5 для Європи на 25%
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Підвищення цін
Як повідомляє сайт компанії, це рішення було ухвалено через складну економічну ситуацію, у тому числі через високу інфляцію та значні коливання валютних курсів.
Рекомендована ціна для цифрової версії PlayStation 5 у континентальній Європі з 14 квітня становитиме 499,99 євро, у Великій Британії — 429,99 фунтів (близько $566).
Ціна на PS5 з приводом для Blu-ray дисків, а також PS5 Pro залишиться незмінною.
При цьому в Австралії та Новій Зеландії подорожчають як цифрова версія PlayStation 5, так і PS5 з приводом — до 749,95 австралійських доларів ($474) та 859,95 новозеландських доларів ($505) за цифрову і до 829,95 австралійських доларів і 949, 959 доларів за версію B-9.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Якщо що — то в мене і PS і ПК є)
Компенсувати трамповські тарифи, та падіння курсу долара, за рахунок підняття цін для всіх інших. І зберегти ціну консолей в США на попередньому рівні.
Хоча повинні були просто підняти на 25% ціни на консолі в США і все. І МАГА виборці одразу б відчули покращення життя від дій Трампа.