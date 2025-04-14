Європейські фондові індекси пішли вгору в понеділок, отримавши позитивний імпульс після повідомлення Білого дому про звільнення електроніки від нових «відповідних» мит США, що дає надію на пом’якшення тарифної політики Дональда Трампа. Про це пише investing.com.
Європейські фондові зросли завдяки послабленню тарифів на електроніку
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Рух індексів
Німецький DAX підскочив на 2,1%, французький CAC 40 додав 2%, а британський FTSE 100 зріс на 1,5%. Загальноєвропейський Stoxx 600 показав зростання на 1,4%, відображаючи оптимізм інвесторів.
Технологічний сектор
Європейські техкомпанії, такі як ASML і SAP, стали лідерами зростання після того, як США виключили з тарифів смартфони, комп’ютери та компоненти, що переважно імпортуються з Китаю. Однак Трамп попередив, що це тимчасове рішення, і наступного тижня може бути анонсовано окремі мита на електроніку, включно з напівпровідниками. При цьому 20%-ний тариф на китайську електроніку, запроваджений у березні, залишається чинним.
Очікування від ЕЦБ
У Європі цього понеділка бракує ключових економічних даних, тож увага прикута до засідання Європейського центрального банку (ЕЦБ) цього тижня. Аналітики ING зазначають, що позиція ЕЦБ, імовірно, змінилася з березня через нові мита США на європейські товари, зміцнення євро та падіння цін на енергоносії. Це породжує побоювання щодо зростання й дезінфляції. На попередньому засіданні ставки вважалися майже нейтральними, а оптимізм підживлювали зміна фіскальної політики Німеччини та зростання оборонних витрат у ЄС.
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