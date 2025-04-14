Європейські фондові зросли завдяки послабленню тарифів на електроніку

Європейські фондові індекси пішли вгору в понеділок, отримавши позитивний імпульс після повідомлення Білого дому про звільнення електроніки від нових «відповідних» мит США, що дає надію на пом’якшення тарифної політики Дональда Трампа. Про це пише investing.com.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рух індексів

Німецький DAX підскочив на 2,1%, французький CAC 40 додав 2%, а британський FTSE 100 зріс на 1,5%. Загальноєвропейський Stoxx 600 показав зростання на 1,4%, відображаючи оптимізм інвесторів.

Технологічний сектор

Європейські техкомпанії, такі як ASML і SAP, стали лідерами зростання після того, як США виключили з тарифів смартфони, комп’ютери та компоненти, що переважно імпортуються з Китаю. Однак Трамп попередив, що це тимчасове рішення, і наступного тижня може бути анонсовано окремі мита на електроніку, включно з напівпровідниками. При цьому 20%-ний тариф на китайську електроніку, запроваджений у березні, залишається чинним.

Очікування від ЕЦБ

У Європі цього понеділка бракує ключових економічних даних, тож увага прикута до засідання Європейського центрального банку (ЕЦБ) цього тижня. Аналітики ING зазначають, що позиція ЕЦБ, імовірно, змінилася з березня через нові мита США на європейські товари, зміцнення євро та падіння цін на енергоносії. Це породжує побоювання щодо зростання й дезінфляції. На попередньому засіданні ставки вважалися майже нейтральними, а оптимізм підживлювали зміна фіскальної політики Німеччини та зростання оборонних витрат у ЄС.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів. 💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.



🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Онлайн-курсидля інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу