Заснована українцями Fintech Farm запустила бета-тест необанку Roarbank в Індії, про це повідомили на сторінці в LinkedIn. У компанії кажуть, що за кілька днів отримали понад 100 000 реєстрацій. Рік тому Fintech Farm залучив $32 млн для виходу на цей ринок.
Fintech Farm Дубілета запустила необанк Roarbank в Індії
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Що відомо
«Ми вже почали поступово підключати перших клієнтів у форматі закритої бета-версії. Ще залишилися дрібні баги, але загалом усе виглядає чудово», — йдеться у повідомленні.
Партнером стартапу в Індії став Unity Small Finance Bank. Після запуску першої версії (MVP), кажуть, мають амбітні плани запустити ще більше продуктів і сервісів для клієнтів в країні.
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Банк пропонує клієнтам кредитний ліміт до 1,5 лакхів індійських рупій, до 62 днів безвідсоткового періоду, кешбек до 20 % на обрані категорії щомісяця та відсоток до 7,5 % річних на ощадний рахунок.
Нагадаємо
У вересні торік Fintech Farm запустив необанк Simbank в Киргизстані.
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