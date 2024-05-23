Fintech Farm Дубілета залучила $32 млн інвестицій

Компанія Fintech Farm оголосила про успішне завершення раунду інвестицій, у ході якого було залучено $32 млн. Про це написав співзасновник компанії Дмитро Дубілет.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Що відомо За його словами, значна частина цієї суми буде спрямована на виплати заробітних плат українській команді. «Левову частку цієї суми буде витрачено на зарплати української команди», — зазначив Дубілет.

Він також додав традиційне нагадування для тих, хто має знайомих серед власників або топменеджерів в іноземних банках, яким може бути цікавим запуск цифрового банку, про можливість встановлення нових бізнес-контактів.

«Якщо у вас є знайомі серед власників або топменеджерів в закордонних банках, яким може бути цікавим запустити легендарний цифровий банк, буду дуже вдячні за будь-які знайомства: dmytro.dubilet [собака] fintech-farm com», — йдеться в повідомленні.

Довідка

Fintech Farm, заснований у 2020 році Дмитром Дубілетом, Олександром Витязем та Ніком Безкровним, спеціалізується на запуску необанків у співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються. Портфоліо компанії включає такі успішні проєкти, як Leobank в Азербайджані, Liobank у В'єтнамі та Fibo в Нігерії​.

У січні 2022 року у компанія заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки.