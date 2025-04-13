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13 квітня 2025, 14:19

NFT-колекціонер продав рідкісного CryptoPunk зі збитком $10 млн

Незамінний токен (NFT) з колекції CryptoPunk продали за $6 млн, хоча близько року тому його покупка коштувала $16 млн. Про це пише forklog.

Незамінний токен (NFT) з колекції CryptoPunk продали за $6 млн, хоча близько року тому його покупка коштувала $16 млн.

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Деталі

Один із рідкісних екземплярів серії CryptoPunk #3100 перейшов новому власнику за 4000 ETH (~$6 млн). У березні 2024 року той самий NFT купили за 4500 ETH (~$16 млн).

Обвал курсу Ethereum призвів до того, що вартість токена у фіатному еквіваленті впала на 62,5%.

Згідно з CryptoSlam, продаж минулого року увійшов до історії як третя найбільша угода з одним NFT.

Проте обсяги торгів цієї та інших топових колекцій, на кшталт Bored Ape Yacht Club та Azuki, стабільно падають із 2022 року.

Нагадаємо

У I кварталі 2025 року обсяг торгівлі NFT скоротився порівняно з останньою чвертю 2024 року на 24% — до $1,5 млрд, згідно зі звітом DappRadar.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 квітня 2025, 14:39
#
Купил за 4500 ETH
Продал за 4000 ETH

Хороший бизнес…
+
0
kingcity
kingcity
13 квітня 2025, 15:03
#
Купив електронний «фантик» за інший електоронний «фантик», продав електронний «фантик» за електроннний «фантик».
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