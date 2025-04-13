Біржі в Китаї обмежили продаж акцій для великих інвесторів

Фондові біржі в Китаї ввели негласні обмеження на чистий продаж акцій з боку хедж-фондів і великих роздрібних інвесторів — до 50 млн юанів ($6,83 млн) на день, пише Reuters з посиланням на документ, який потрапив у розпорядження редакції, та джерела, знайомі із ситуацією.

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Що відомо

Ліміт запроваджено на тлі посилення підтримки ринку з боку Пекіна під час ескалації торгової війни зі США. Він означає, що різниця між обсягом продажу та покупок з боку інвестора не повинна перевищувати цю суму.

Згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, брокерам доручено уважно відстежувати операції з боку фондів та великих приватних інвесторів. Також зазначено, що ліміт 50 млн юанів може бути скорочений при різкому падінні китайського ринку.

Брокери попереджають своїх клієнтів про обмеження в усній формі, розповіло джерело Reuters. Два співрозмовники агентства в брокерських компаніях розповіли, що якщо інвестори не дотримуватимуться ліміту, їх торгові рахунки можуть бути заморожені. Шанхайська та Шеньчженьська фондові біржі не відповіли на запити про коментарі.

Китай уже вжив низку заходів щодо стабілізації внутрішнього фондового ринку на тлі посилення мит Дональдом Трампом: вони значною мірою захистили китайські акції від розпродажів, що охопили світові ринки, пише Reuters.

Державний інвестиційний фонд Китаю Central Huijin вже пообіцяв збільшити частку акцій у своєму портфелі, дедалі більше публічних компаній проводять зворотний викуп паперів, провідні брокери країни заявили про намір сприяти стабілізації ринку.

Нагадаємо

Торговельна боротьба США та Китаю призвела до того, що між країнами діють тризначне мито на імпорт товарів. Білий дім пояснив, що сумарно мита на імпорт товарів з Китаю до США становлять 145%.

Сюди включено «взаємне» мито, яке Дональд Трамп довів до 125%, а також тарифи в 20%, які він запровадив проти Китаю через постачання фентанілу. Пекін оголосив про підвищення мит у відповідь на американські товари до 125%.

На відміну від інших світових фондових ринків, китайська відреагувала на роздування мит з боку Трампа спокійно. Індекс CSI 300 до закриття торгів 11 квітня зріс на 0,4% до 3750,52 пункту.

Hang Seng China Enterprises, який відображає динаміку котирувань китайських компаній на Гонконгській фондовій біржі, додав 1,7% до 7801,5 пункту. Акції як у Китаї, так і Гонконгу скоротили тижневі втрати, зазначає Reuters.