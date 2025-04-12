Уряд України ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації «Доступні ліки». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Кабмін розширює програму «Доступні ліки»: які препарати додали
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Які ліки додадуть
Вже з серпня 2025 року до переліку програми буде додано низку нових препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.
Серед них — ліки на основі індапаміду та торасеміду, що допомагають контролювати артеріальний тиск і зменшувати набряки, а також метилдопа — препарат, який призначається при гіпертензії, зокрема у вагітних.
Також реімбурсація пошириться на препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для лікування анемії в період вагітності та післяпологовий період.
З жовтня 2025 року програму поповнять і препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема — екземестан, летрозол і тамоксифен, які використовуються для гормональної терапії при раку молочної залози.
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