Вартість золота оновила історичний максимум

У п'ятницю, 11 квітня, вартість червневого ф'ючерсу на золото перевищили рівень $3250 і на максимумі досягала $3255,4 за унцію. До вечора вартість скоригувалась до $3243,4. Вартість срібла в цей же час досягла $31,43 за унцію.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За даними Reuters, одним із ключових факторів зростання цін на золото є зростання інтересу з боку інвестиційних фондів.

Крім того, як зазначає агентство, невизначеність на ринках, спровокована торговельною війною президента Трампа та геополітичною напруженістю, посилює привабливість золота як «тихої гавані».

Читайте також: Інвестори «біжать» у золото: як вони купують жовтий метал

Загрози запровадження нових та підвищення існуючих тарифів на китайські товари, за інформацією видання, підживлюють побоювання щодо глобальної торгової війни та зростання інфляції у США, що також сприяє зростанню попиту на золото.

Аналітик UBS Джованні Стауново заявив, що, на їхню думку, золото має потенціал для подальшого зростання, і в оптимістичному сценарії вони бачать ціни на рівні $3400−3500 за унцію в найближчі місяці.

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.