Через складні погодні умови можлива затримка доставки вантажів Нової пошти у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нова пошта: можливі збої в доставці у трьох областях
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Зазначається, що у зв’язку з негодою та обмеженням руху на дорогах сьогодні, 11 квітня, у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях можлива затримка доставки. Попередній час доставки посилок — до 20:00.
«Ми докладаємо всіх зусиль, аби забезпечити вчасну доставку, і проінформуємо вас про надходження у відділення SMS-повідомленням. Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур'єра Нової пошти», — зазначили в Новій пошті.
У компанії нагадали, що відстежити відправлення можна на сайті Нової пошти або у мобільному застосунку.
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