Як працюватиме Нова пошта на Великдень — графік

Нова пошта повідомила, як працюватиме під час Великодніх свят. Компанія оприлюднила графік роботи на своєму сайті.

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У зв’язку з Великодніми святами графік роботи Нової пошти буде таким:

субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;

понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.

Нагадаємо

Великдень цього року припав на 20 квітня. Оскільки Великдень завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило діє в мирний час.

В Україні через воєнний стан додаткові вихідні скасовані. Тому понеділок після Великодня не буде вихідним, і державні установи працюватимуть як зазвичай.