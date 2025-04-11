Нова пошта повідомила, як працюватиме під час Великодніх свят. Компанія оприлюднила графік роботи на своєму сайті.
11 квітня 2025, 12:56
Як працюватиме Нова пошта на Великдень — графік
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У зв’язку з Великодніми святами графік роботи Нової пошти буде таким:
- субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
- неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
- понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.
Нагадаємо
Великдень цього року припав на 20 квітня. Оскільки Великдень завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило діє в мирний час.
В Україні через воєнний стан додаткові вихідні скасовані. Тому понеділок після Великодня не буде вихідним, і державні установи працюватимуть як зазвичай.
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Джерело: Мінфін
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