АРМА виявило за кордоном $20 мільйонів, незаконно виведених українськими корупціонерами

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами розшукало на рахунках в іноземних банках $20 млн, які були здобуті корупційним шляхом вихідцями з України. Про це повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін під час виступу на Антикорупційному форумі у Києві, передає Укрінформ.

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«У рамках реалізації стратегії повернення активів ми розшукали за кордоном активів на 20 млн доларів на рахунках», — сказав він.

Великоречанін розповів, що АРМА взаємодіє з Офісом генпрокурора з тим, щоб запросити в іноземних держав міжнародно-правову допомогу для повернення цих коштів в Україну.

Також, за його словами, в АРМА є кейс, у якому арештовано $5 млн у Польщі.

Посадовець стверджує, що установа перебуває на фінішній прямій у поверненні цих коштів в Україну.

«Це буде перший кейс повернення закордонних активів, здобутих корупційним шляхом. Ці кошти ми спрямуємо на закупівлю військових облігацій», — зазначив заступник голови АРМА.

Загалом АРМА уже спрямувало 8 млрд грн на закупівлю облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), поінформував він.

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