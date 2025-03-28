Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало на депозитні рахунки 9 млн грн арештованих коштів. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.
28 березня 2025, 19:02
АРМА отримало 9 мільйонів гривень арештованих коштів
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Зазначається, що в результаті взаємодії АРМА та ДБР в управління Нацагентства передано:
- Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області — грошові кошти у валюті, що еквівалентно 2,3 млн грн. Їх вилучили в рамках кримінального провадження щодо сприяння незаконному переправленню осіб за кордон шляхом оформлення їм груп інвалідності та довідок про необхідність постійного догляду для їх близьких осіб.
- Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області - 1,3 млн гривень та $129 тис., що еквівалентно 6,7 млн грн. За даними слідства, ці кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо поборів з військових.
Зазначається, що передані кошти вже розміщені на депозитних рахунках Нацагентства. В подальшому АРМА забезпечить їх направлення на придбання Військових облігацій (ОВДП).
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Джерело: Мінфін
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