АРМА отримало 9 мільйонів гривень арештованих коштів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало на депозитні рахунки 9 млн грн арештованих коштів. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

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Зазначається, що в результаті взаємодії АРМА та ДБР в управління Нацагентства передано:

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області — грошові кошти у валюті, що еквівалентно 2,3 млн грн. Їх вилучили в рамках кримінального провадження щодо сприяння незаконному переправленню осіб за кордон шляхом оформлення їм груп інвалідності та довідок про необхідність постійного догляду для їх близьких осіб.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області - 1,3 млн гривень та $129 тис., що еквівалентно 6,7 млн грн. За даними слідства, ці кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо поборів з військових.

Зазначається, що передані кошти вже розміщені на депозитних рахунках Нацагентства. В подальшому АРМА забезпечить їх направлення на придбання Військових облігацій (ОВДП).