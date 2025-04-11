У дев’ятому, заключному випуску безплатного проєкту «Фінансова грамотність для військових» ми обговорили ключові аспекти здобуття освіти й перекваліфікації ветеранів. Ви зрозумієте, які спеціальності нині затребувані на ринку, чи потрібна вам додаткова освіта, який тип навчання та заклад обрати залежно від своїх цілей.
Перекваліфікація та здобуття освіти: які є можливості для ветеранів
У випуску йдеться про академічні програми, короткі курси, міжнародні можливості, а також про те, як адаптувати набуті у війську навички до цивільного ринку праці. Спікери дають рекомендації щодо вибору навчальних закладів, розповідають про перспективні напрями для працевлаштування та можливості фінансової підтримки для здобуття освіти.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.
Про спікерів
Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та запрошена експертка Ольга Бандрівська — керівниця воєнного департаменту платформи з працевлаштування та рекрутингової агенції Lobby X.
Ключові теми випуску
- Які можливості для освіти та перекваліфікації доступні ветеранам в Україні (курси, університети, сертифікаційні програми)?
- Профорієнтація та самопізнання: як визначити найкращу для себе професію для повернення до цивільного життя
- Короткі курси та онлайн-навчання vs. академічна освіта: що краще для довгострокової адаптації
- Як адаптувати військові навички до цивільних професій або власного бізнесу?
- Як обрати якісну освітню програму: акредитація, сертифікація, ринкова цінність?
- Які бізнес-програми та курси підприємництва варто розглянути?
- Які навички та професії будуть актуальні у найближчі 5−10 років?
- Чи існують міжнародні програми навчання для ветеранів, які хочуть здобути освіту за кордоном?
- Чи достатньо самоосвіти для ветеранів, які планують працювати як підприємці? Рекомендації книжок, онлайн-платформ та інших освітніх ресурсів.
- Які гранти та фінансова підтримка доступні для навчання?
- Чи є в Україні програми для підвищення кваліфікації у військовій сфері?
Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Переглядати їх ви можете в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.
Ініціатори та партнери проєкту
Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
- Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
- femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
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