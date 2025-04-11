Bosch закриває два заводи в Німеччині на тлі економічної кризи

Німецька компанія Bosch планує закрити два свої заводи в Німеччині через кризу в будівельному секторі та зниження споживчої активності на тлі загальної економічної нестабільності. Про це повідомляє Bild.

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Під загрозою понад 500 робочих місць: 280 працівників у Зебніці та 230 — у Штутгарт-Ехтердінгені. Виробництво інструментального підрозділу в цих містах завершиться до 2026 року в межах глобальної реорганізації виробничих потужностей.

Дані заводи виробляють, серед іншого, такі електроінструменти, як перфоратори та ударні молотки, кутові шліфувальні машини та садові інструменти. У майбутньому вони будуть вироблятися в інших заводах, наприклад у Мішкольці (Угорщина).

Виробництво «не має економічно життєздатної майбутньої концепції», і розглядається продаж заводів, пояснив Томас Донато, член правління Bosch Power Tools.

Профспілки вже заявили про намір протидіяти закриттю заводів. Представник IG Metall у Східній Саксонії Уве Гарбе назвав ситуацію скандальною.

«Це скандал, з яким ми боротимемося всіма доступними нам засобами. Замість того, щоб виробляти в країнах з низькою оплатою праці, роботодавець повинен взяти на себе відповідальність за своїх співробітників, які приносили йому великі прибутки в хороші часи», — наголосив він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що торік Bosch з метою диверсифікації вирішила купити активи американської компанії Johnson Controls з виробництва систем вентиляції та кондиціонування за $8 млрд.