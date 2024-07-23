Bosch оголосила про найбільшу у своїй історії угоду на $8 мільярдів

Німецька група Bosch з метою диверсифікації вирішила купити активи американської компанії Johnson Controls з виробництва систем вентиляції та кондиціонування за $8 млрд. Це буде найбільшою угодою в історії Bosch, повідомляє пресслужба групи.

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В межах угоди Bosch також стане власником спільного підприємства Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning, включно з 40% часткою японської Hitachi.

Угоду вже погодили акціонери й наглядова рада Bosch, але її мають ще розглянути антимонопольні органи. Очікується, що її закриють протягом 12 місяців.

Bosch стане власником 16 заводів і 12 інженерних центрів більше ніж у 30 країнах світу. До її портфеля на умовах довгострокових ліцензій увійдуть такі бренди, як York і Coleman у США та Hitachi в Азії.