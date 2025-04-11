Аналітик попередив про «Велику депресію» на крипторинку, в ООН приймають пожертви в крипті: що нового

Аналітик попередив про «Велику депресію» на крипторинку

Найближчими тижнями можлива нова капітуляція прихильників цифрового золота, але ведмежий ринок почнеться імовірно у вересні. Таку думку висловив популярний аналітик під ніком Capo Of Crypto.

Орієнтуючись на різні таймфрейми, експерт зробив кілька прогнозів:

Найближчі кілька днів. Ринок позитивно відреагував на введення президентом США Дональдом Трампом 90-денного відтермінування щодо тарифів. Біткоїн може переміститься в зону $92 000−98 000, багато альткоїнів — підскочити на 50−100%.

Наступні кілька тижнів. Є «пристойний шанс» побачити чергову капітуляцію. Її можуть викликати різні чинники на кшталт відновлення розмов про мита, ескалація конфліктів, чергова пандемічна паніка та інше.

До вересня. Цілком імовірним сценарієм виглядає настання альтсезону. Деякі монети зможуть пробити максимуми, інші ні. У будь-якому разі, через перепроданість багатьох активів прибутковість «може бути дуже хорошою».

Кінець 2025 року і 2026 рік. Ситуація може стати «дійсно жахливою», а з вересня почнеться ведмежий ринок. У зазначений період стартує процес «глобального перезавантаження економіки».

«Не просто якась корекція, а щось порівнянне з 1929 роком. Справжня депресія. Те, що багато хто називає „великим перезавантаженням“. Перехід до нової системи: цифрова економіка, стандарт ISO 20022, CBDC… все таке», — заявив Capo Of Crypto.

Він послався на думку мільярдера Рея Даліо. Відомий інвестор у нещодавній статті зазначив, що галас навколо тарифів відвертає увагу від головного — наближається перегляд існуючого світового валютно-економічного порядку.

Capo Of Crypto зазначив, що цей процес із високою часткою ймовірності супроводжуватиметься глобальною кризою — першою такого масштабу за всю історію існування біткоїна. Як поводитиметься цифрове золото в нових умовах, залишається лише здогадуватися.

Банки Південної Кореї запросили дозвіл на співпрацю з кількома криптобіржами — ЗМІ

Керівники головних банків Південної Кореї звернулися до законодавців правлячої партії з проханням переглянути чинні регуляторні обмеження, які стримують співпрацю між банками та криптобіржами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними видання, зустріч пройшла за участю представників п’яти найбільших комерційних банків країни — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori та NH Nonghyup, а також регіонального Jeonbuk Bank і цифрового Toss Bank.

Президент Woori Bank Чон Джин Ван висловив занепокоєння щодо чинного механізму «одна біржа — один банк», що діє в рамках боротьби з відмиванням коштів (AML).

За його словами, така модель обмежує вибір для споживачів та корпоративних клієнтів та створює ризики для стабільності фінансової системи.

«З огляду на обмеження для споживачів і установ, необхідно дозволити одній біржі співпрацювати з кількома банками», — заявив він.

Поточна регуляція вимагає від криптобірж укладати ексклюзивне партнерство з банком для надання послуг з конвертації фіатних валют у криптовалюту. Користувачі також повинні мати банківський рахунок із реальним ім'ям для здійснення грошових транзакцій на біржах.

Всесвітня продовольча програма ООН почала приймати пожертви в криптовалютах

Американське відділення Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP USA) підключило збір пожертвувань у криптовалютах.

Тепер організація приймає понад 80 видів цифрових активів, включно з біткоїном, Ethereum і Dogecoin. Це стало можливим завдяки партнерству з платформою The Giving Block.

Представники WFP USA зазначили, що криптовалюти дають змогу швидше і безпечніше збирати кошти на проєкти в більш ніж 120 країнах, де організація бореться з голодом.

Вони попередили, що ресурси гуманітарної допомоги скорочуються.

Щоб закрити цей дефіцит, 31 березня WFP USA відкрила фонд Emergency Hunger Relief Fund, мета якого — зібрати понад $25 млн від приватних донорів і компаній у США для підтримки продовольчих програм.

Використання криптоактивів дає спонсорам кілька переваг:

транзакції проходять швидше, ніж під час переказу через банки;

комісії нижчі порівняно з банківськими картами;

пожертвування в цифровій валюті дають змогу уникнути податку на приріст капіталу й отримати відрахування в повному обсязі ринкової вартості активу.

Засновник Cardano спрогнозував зростання біткоїна до $250 000

Засновник проєкту Cardano Чарльз Хоскінсон у подкасті CNBC заявив, що біткоїн може досягти $250 000 «до кінця 2025 року або наступного». За його словами, до зростання першої криптовалюти призведе прийняття криптовалют та ухвалення нового законодавства.

Крім того, Хоскінсон вважає, що компанії з «Чудової сімки» почнуть використовувати стейблкоїни після того, як ключові нормативні акти буде ухвалено.

«Що станеться: тарифна політика виявиться невдачею, всі зрозуміють, що світ готовий до переговорів, і що це насправді конфлікт США проти Китаю. Деякі країни стануть на бік США, інші — на бік Китаю», — зазначив засновник Cardano.

У CNBC зазначили, що Хоскінсон зробив заяву до того, як Трамп оголосив про тимчасове послаблення тарифної політики.

На його думку, ринки трохи стабілізуються, звикнуть до нової реальності, Федеральна резервна система США знизить ставки, тому «з'явиться багато швидких і дешевих грошей, і вони підуть у криптовалюти».

Крім того, експерт назвав ще декілька причин, які сприятимуть зростанню біткоїна, а саме:

збільшення кількості користувачів криптовалют;

геополітичне загострення. За словами Хоскінсона, договори більше не працюють, а глобальний бізнес у таких умовах — теж. На його думку, єдиний шлях до глобалізації — це криптовалюти;

нові закони про стейблкоїни та цифрові активи.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $81 550.