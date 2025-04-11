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11 квітня 2025, 11:27

Перед «митною паузою» в США зафіксували масовий розпродаж трежерис

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти підвищення мит на імпорт стало відповіддю на хвилю розпродажу американських держоблігацій, що захлеснула фінансові ринки. Про це інформує Reuters.

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти підвищення мит на імпорт стало відповіддю на хвилю розпродажу американських держоблігацій, що захлеснула фінансові ринки.

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Хто продав і чому

Економічний журналіст NY Post Чарльз Гаспаріно стверджує, що за обвалом стоїть Японія, а не Китай, як припускали деякі. «Гендиректор однієї з великих фінансових установ повідомив мені, що один з наших найбільших іноземних власників державних облігацій, японці, позбувалися американського боргу в колосальних обсягах.

Багато хто вказував на Китай, нашого давнього супротивника в економічному та військовому плані, але насправді це дружня до нас країна продавала величезні обсяги облігацій і цим штовхала відсоткові ставки в небезпечну зону", — пише він.

Цей рух вразив главу Мінфіну США Скотта Бессента. Водночас аналітики вказують на можливе закриття «базисних операцій» як ще одну причину різкого падіння.

Наслідки для економіки

Продаж трежерис підняв дохідність 10-річних облігацій більш ніж на 20 базисних пунктів у середу, збільшивши витрати уряду на запозичення. Це позначилося на іпотечних ставках, зокрема 30-річних, що прив’язані до цих паперів. Лише оголошення про паузу в тарифах дещо заспокоїло ринки.

Історичні паралелі

Експерти порівнюють цей тиждень із березнем 2020 року, коли паніка на ринку трежерис змусила ФРС запустити програму викупу на $1,6 трлн. Нині інвестори побоюються, що Китай міг почати скидати американський борг, хоча офіційні дані це підтвердять лише згодом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 11:37
#
Правильно, кому потрібні мусорні трежеріс країни яка стрімко летить в прірву рецесії, а може і стагфляції.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2025, 11:50
#
Японія спасла ринки від обвалу, але не надовго…
Хоча часу тепер буде більш ніж достатньо, щоб зробити правильні висновки:)
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2025, 12:03
#
Китайський юань упав до мінімуму з часів кризи 2008 року через мита Трампа.
Крім того, юань впав до 15-місячного мінімуму щодо кошика валют торгових партнерів.
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0
bonv
bonv
11 квітня 2025, 12:03
#
Китай підвищив мита на товари США та закликав ЄС об'єднатися проти тарифної політики Трампа.
У міністерстві зазначили, що КНР буде ігнорувати подальші мита з боку США.
«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», — наголосили у міністерстві.
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об'єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, високі мита, які запровадив Трамп, шкодять економіці, передає агентство «Сіньхуа».
Зокрема під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні Сі Цзіньпін сказав, що у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.
Він підкреслив, що Китай та ЄС є найбільшими економіками світу та прихильниками економічної глобалізації та вільної торгівлі. За його словами, їхній загальний обсяг виробництва становить понад третину світового обсягу, тому між країнами склалися тісні економічні відносини.
Сі Цзіньпін додав, що Китай та Європа мають виконувати свої міжнародні зобов’язання, а саме разом захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торговельне середовище. Голова КНР закликав країни ЄС «спільно протистояти одностороннім методам залякування».
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