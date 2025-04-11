Перед «митною паузою» в США зафіксували масовий розпродаж трежерис

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти підвищення мит на імпорт стало відповіддю на хвилю розпродажу американських держоблігацій, що захлеснула фінансові ринки. Про це інформує Reuters.

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Хто продав і чому

Економічний журналіст NY Post Чарльз Гаспаріно стверджує, що за обвалом стоїть Японія, а не Китай, як припускали деякі. «Гендиректор однієї з великих фінансових установ повідомив мені, що один з наших найбільших іноземних власників державних облігацій, японці, позбувалися американського боргу в колосальних обсягах.

Багато хто вказував на Китай, нашого давнього супротивника в економічному та військовому плані, але насправді це дружня до нас країна продавала величезні обсяги облігацій і цим штовхала відсоткові ставки в небезпечну зону", — пише він.

Цей рух вразив главу Мінфіну США Скотта Бессента. Водночас аналітики вказують на можливе закриття «базисних операцій» як ще одну причину різкого падіння.

Наслідки для економіки

Продаж трежерис підняв дохідність 10-річних облігацій більш ніж на 20 базисних пунктів у середу, збільшивши витрати уряду на запозичення. Це позначилося на іпотечних ставках, зокрема 30-річних, що прив’язані до цих паперів. Лише оголошення про паузу в тарифах дещо заспокоїло ринки.

Історичні паралелі

Експерти порівнюють цей тиждень із березнем 2020 року, коли паніка на ринку трежерис змусила ФРС запустити програму викупу на $1,6 трлн. Нині інвестори побоюються, що Китай міг почати скидати американський борг, хоча офіційні дані це підтвердять лише згодом.