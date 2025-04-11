Фізособи обійшли банки у нарощуванні доларових ОВДП

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Загальна картина

На ринку ОВДП зараз обертається 1,8 трлн грн — це на 2% менше, ніж на початку 2025 року. Гривневі папери домінують із 92%, доларові займають 6%, а єврові — майже 2%. Банки тримають 46% усіх ОВДП, НБУ — 37%, юрособи — 9,7%, а населення — 5%.

Валютний розподіл у громадян

Портфель українців становить 90,6 млрд грн. Понад половина — 52% — припадає на гривню, 44,5% — на долари США, а 4% — на євро. З початку року вкладення в доларові ОВДП зросли на 15%, а частка громадян серед інвесторів підскочила з 29,5% до 37%.

Банки відступають

Якщо на початку 2022 року банки мали доларових ОВДП на $2,4 млрд (65,9 млрд грн тоді), то до 10 квітня 2025-го їхній обсяг упав до $950 млн (39,2 млрд грн) — мінус 24% за рік. Натомість населення тримає $978 млн (40,4 млрд грн) станом на ранок 10 квітня. У сегменті євро банки все ще попереду: €432 млн (19,7 млрд грн) проти €77,5 млн (3,5 млрд грн) у громадян, хоч їхній обсяг скоротився на 15%.

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