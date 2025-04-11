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11 квітня 2025, 10:01

Ринок у турбулентності: акції ідуть вниз, долар падає, золото б'є рекорди

У п'ятницю, 11 квітня, світові фондові ринки впали, долар продовжив знижуватись, а золото досягло рекордного рівня у $3 210 за тройську унцію. Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 11 квітня, світові фондові ринки впали, долар продовжив знижуватись, а золото досягло рекордного рівня у $3 210 за тройську унцію.
Фото: pixabay.com

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За даними LSEG, що розпродаж казначейських облігацій США прискорився, при цьому прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4,45%, набравши приблизно 45 базисних пунктів за тиждень, що є найбільшим зростанням з 2001 року.

Дохідність тридцятирічних облігацій США зросла до 4,90%, досягнувши найбільшого тижневого стрибка з 1982 року.

Аналітики та інвестори вказують на різкий розпродаж казначейських облігацій цього тижня та слабкість долара як на ознаку погіршення довіри до найбільшої економіки світу.

«Очевидно, відбувається відтік з американських активів. Падіння валюти та ринку облігацій ніколи не є добрим знаком», — сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків у Capital.com.

В Азії японський індекс Nikkei впав на 4,3% за день, тоді як акції Південної Кореї впали майже на 1%. Основний індекс Тайваню збільшився майже на 2%.

Американські ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq також змінили курс і трохи зросли після різкого падіння вночі.

Китайські акції відносно стабільні. Індекс CSI300 знизився на 0,1%, тоді як еталонний показник Гонконгу Hang Seng зріс на 0,56%.

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Позиції долара слабшають

Протягом останніх тижнів долар США опинився під постійним тиском продажів, оскільки трейдери переходили в безпечніші активи, такі як японська єна, швейцарський франк та євро.

У п'ятницю долар впав до мінімуму за 10 років щодо швейцарського франка і шестимісячного мінімуму щодо єни. Курс євро зріс на 1,7% до $1,13855, востаннє цей рівень спостерігався в лютому 2022 року.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести інших валют, впав нижче 100 вперше з липня 2023 року.

Золото та нафта

Ціна на золото досягла рекордного максимуму завдяки притоку коштів у безпечні активи. На момент останніх торгів ціна золота зросла на 1,1% до $3 210 за тройську унцію.

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, демонструючи друге поспіль тижневе падіння через побоювання щодо затяжної торгової війни між Сполученими Штатами та Китаєм. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,5%, а ф'ючерси на нафту Brent — на 0,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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