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11 квітня 2025, 9:02

Prada купує Versace за майже $1,4 мільярда

Італійський модний дім Prada домовився про придбання бренду Versace у компанії Capri Holdings Ltd. за $1,38 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Італійський модний дім Prada домовився про придбання бренду Versace у компанії Capri Holdings Ltd.
Фото: wikipedia.org

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Зазначається, що ця угода стала найбільшою за 112-річну історію Prada. Вона повертає Versace до Італії та зміцнює позиції Prada в конкуренції з гігантами індустрії розкоші — LVMH і Kering.

Остаточна ціна може бути скоригована під час або після закриття угоди на основі оцінок оборотного капіталу та чистого боргу Versace. Очікується, що угода буде завершена в другій половині року.

У 2018 році Capri Holdings Ltd. заплатила за Versace 1,8 млрд євро ($2 млрд).

Незважаючи на те, що Versace все ще є світовим ім'ям, компанія далека від свого розквіту в 1980-х і 1990-х роках.

Амбіції Capri подвоїти доходи Versace не виправдалися. Стиль бренду втратив популярність серед частини покупців, а підвищення цін скоротило кількість доступних товарів.

Продаж Versace, як заявили в компанії, зміцнить фінансовий баланс Capri, дозволить викупити частину власних акцій і зосередити інвестиції на найбільшому бренді — Michael Kors.

Падіння акцій

Акції Capri відреагували на новину про продаж Versace падінням на 13% на торгах у Нью-Йорку. Загалом за останній рік акції компанії втратили близько 66% вартості.

Prada переходить у наступ на ринку злиттів і поглинань після рекордних результатів 2024 року. Її бренд Miu Miu, орієнтований на молодшу аудиторію, відіграв ключову роль у зростанні доходів та допоміг компанії витримати нещодавній глобальний спад у сегменті люксової моди.

Розрив у капіталізації

Попри це, вартість Prada становить лише частку від капіталізації її найбільших конкурентів. Після падіння акцій приблизно на 32% від рекордного рівня середини лютого, ринкова вартість Prada становить близько 14 млрд євро, тоді як LVMH оцінюється приблизно у 264 млрд євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
11 квітня 2025, 12:08
#
Поглинання. Вибивання слабких рук:)))
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