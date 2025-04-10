Україна відновила поромне сполучення з Грузією вперше з початку великої війни

Україна відновила поромне сполучення з Грузією вперше з початку повномасштабного вторгнення рф, виконавши два рейси з порту «Чорноморськ» до грузинського порту «Батумі». Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту „Чорноморськ“ до порту „Батумі“, наступного тижня планується третій рейс», — сказав Мураховський на нараді «Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору».

За його словами, проєкт реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) й дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава).

Мураховський зазначив, що перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Нагадаємо

Від початку повномасштабної агресії росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією було відсутнє.

У червні минулого року судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення поромного сполучення «Чорноморськ-Батумі» з 2 липня 2024 року, але цього не відбулось.