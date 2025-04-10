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10 квітня 2025, 15:26

Китайський юань упав до мінімуму з 2007 року

На початку торгів у четвер курс юаня до долара США впав до 7,35 юаня за долар, що стало найнижчим показником з кінця 2007 року. Це сталося після того, як Народний банк Китаю вже вшосте поспіль послабив курс національної валюти. Однак згодом він відновив втрати та торгувався на рівні 7,34 юаня, повідомляє Bloomberg.

На початку торгів у четвер курс юаня до долара США впав до 7,35 юаня за долар, що стало найнижчим показником з кінця 2007 року.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Причиною зниження валюти стала ескалація торгової війни зі США та нові високі мита, які набули чинності цього тижня. Вашингтон запровадив «взаємні» тарифи, зокрема 104-відсоткові мита на китайські товари.

У відповідь Пекін шукає шляхи стабілізації фінансових ринків і планує розширити фіскальну підтримку, пише Reuters.

Так, у вівторок Народний банк Китаю встановив найнижчий із вересня 2023 року фіксінг — 7,20 за долар.

«Народний банк Китаю збільшив допустимий рівень ослаблення юаня, щоб пом'якшити наслідки запровадження тарифів», — зазначив Чі Ло, старший стратег з Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNP Paribas Asset Management.

За оцінкою аналітиків Wells Fargo існує ризик цілеспрямованої девальвації китайської валюти до 15% протягом двох місяців. На думку експертів Jefferies, Пекін може піти ще далі і послабити юань до 30%, якщо Китай вирішить використати валюту як інструмент тиску.

Досі Китай утримався від проведення агресивної девальвації валюти, наголошує Bloomberg, оскільки різке ослаблення юаня зазнає високих витрат, що у свою чергу може підірвати довіру до китайських активів. Президент США Дональд Трамп вже звинуватив Пекін у маніпулюванні валютою з метою компенсації мита.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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