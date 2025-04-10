Китайський юань упав до мінімуму з 2007 року

На початку торгів у четвер курс юаня до долара США впав до 7,35 юаня за долар , що стало найнижчим показником з кінця 2007 року. Це сталося після того, як Народний банк Китаю вже вшосте поспіль послабив курс національної валюти . Однак згодом він відновив втрати та торгувався на рівні 7,34 юаня, повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Причиною зниження валюти стала ескалація торгової війни зі США та нові високі мита, які набули чинності цього тижня. Вашингтон запровадив «взаємні» тарифи, зокрема 104-відсоткові мита на китайські товари.

У відповідь Пекін шукає шляхи стабілізації фінансових ринків і планує розширити фіскальну підтримку, пише Reuters.

Так, у вівторок Народний банк Китаю встановив найнижчий із вересня 2023 року фіксінг — 7,20 за долар.

«Народний банк Китаю збільшив допустимий рівень ослаблення юаня, щоб пом'якшити наслідки запровадження тарифів», — зазначив Чі Ло, старший стратег з Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNP Paribas Asset Management.

За оцінкою аналітиків Wells Fargo існує ризик цілеспрямованої девальвації китайської валюти до 15% протягом двох місяців. На думку експертів Jefferies, Пекін може піти ще далі і послабити юань до 30%, якщо Китай вирішить використати валюту як інструмент тиску.

Досі Китай утримався від проведення агресивної девальвації валюти, наголошує Bloomberg, оскільки різке ослаблення юаня зазнає високих витрат, що у свою чергу може підірвати довіру до китайських активів. Президент США Дональд Трамп вже звинуватив Пекін у маніпулюванні валютою з метою компенсації мита.