Україна та Швейцарія підписали Угоду про зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Україна та Швейцарія підписали угоду про подвоєння фінансування проєктів відбудови
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Деталі угоди
Цей документ формалізує рішення Швейцарської Конфедерації збільшити підтримку Конкурсу проєктів із відновлення України. Участь у конкурсі беруть швейцарські компанії, які вже працюють в Україні й можуть допомогти у відбудові країни. За словами обох сторін, інтерес бізнесу виявився настільки високим, що фінансування вирішили збільшити вдвічі — з 50 до 100 мільйонів франків.
Підписана угода відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів у межах міжурядової ініціативи, яку запустили на початку 2025 року. Виділені 100 мільйонів франків — це частина ширшої програми допомоги Україні від Швейцарії обсягом 1,5 мільярда франків на 2025−2028 роки. Загалом Швейцарія планує інвестувати 5 мільярдів франків у 12-річну програму підтримки.
Підписання угоди є важливим етапом у розвитку двосторонніх економічних відносин між Україною та Швейцарією, який створює нові можливості для залучення інвестицій у пріоритетні галузі української економіки.
Нагадаємо
Швейцарія є одним із ключових партнерів України в процесі відбудови. У квітні 2024 року швейцарський уряд анонсував програму довгострокової підтримки України загальним обсягом 5 мільярдів франків на 12 років.
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