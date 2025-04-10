Фондові індекси США різко злетіли на торгах у середу після заяви американського президента Дональда Трампа про зупинку на 90 днів дії мит для країн, які не відповіли на оголошені раніше тарифні заходи.
10 квітня 2025, 11:10
Фондові індекси США злетіли на нових заявах Трампа про мито
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Реакція ринку
Індекс Dow Jones Industrial Average у середу піднявся на 2333,77 пункту (6,2%) і становив 39979,36 пункту.
Значення S&P 500 збільшилося на 345,7 пункту (6,94%) — до 5328,47 пункту.
Nasdaq Composite підскочив на 1477,76 пунктів (9,68%), склавши 16745,67 пунктів.
Нагадаємо
До цих країн входить більшість торгових партнерів США в Азії, за винятком Китаю. У випадку з КНР мито підвищується до 125% негайно, заявив Трамп.
Джерело: Мінфін
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