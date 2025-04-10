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10 квітня 2025, 10:43

Amazon скасував замовлення на товари з Китаю на тлі мит Трампа

Amazon.com Inc. скасував замовлення на безліч товарів, виготовлених у Китаї та інших азіатських країнах, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Amazon.com Inc. скасував замовлення на безліч товарів, виготовлених у Китаї та інших азіатських країнах, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа їхніми словами, замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та іншу продукцію від кількох постачальників Amazon були анульовані після оголошеного президентом США Дональдом Трампом 2 квітня рішення про введення мит на імпорт із понад 180 країн та територій, включаючи Китай, В'єтнам та Таїланд.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За їхніми словами, замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та іншу продукцію від кількох постачальників Amazon були анульовані після оголошеного президентом США Дональдом Трампом 2 квітня рішення про введення мит на імпорт із понад 180 країн та територій, включаючи Китай, В'єтнам та Таїланд.

Термін скасування замовлень дозволяє припустити, що дії Amazon пов'язані саме із запровадженням нових мит, зазначає агентство.

За словами джерел, компанія готує план розширення оптових складів у США, що передбачає витрати у розмірі $15 млрд, зокрема на створення 80 нових логістичних об'єктів у містах та сільській місцевості.

У звіті за 2024 рік у лютому компанія зазначала, що торгові суперечки є для неї фактором ризику.

«На китайських постачальників припадає значна частина отримуваних нами компонентів і готових товарів», — йшлося у звіті.

8 квітня аналітики Robert W. Baird & Co. Inc. знизили прогноз виручки Amazon на 2025 рік, зазначивши можливі наслідки мит.

Папери компанії подешевшали на 21,7% із початку поточного року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
10 квітня 2025, 11:02
#
Втрати бєшені.
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0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
10 квітня 2025, 11:03
#
Компания Амазон давно не занимается закупкой и продажей товаров, а лишь предоставляет свою торговую площадку, склады, логистику, страховку и т. д. для всех желающих там торговать. И где аффтор увидел падение акций на 21% ? Я вижу 13 % с начала года, и рост на 2% за 6 месяцев.
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0
3212242
3212242
10 квітня 2025, 13:58
#
Дурню сказали. Амазон продає повно свого.
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