Amazon скасував замовлення на товари з Китаю на тлі мит Трампа

Amazon.com Inc. скасував замовлення на безліч товарів, виготовлених у Китаї та інших азіатських країнах, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

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Що відомо

За їхніми словами, замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та іншу продукцію від кількох постачальників Amazon були анульовані після оголошеного президентом США Дональдом Трампом 2 квітня рішення про введення мит на імпорт із понад 180 країн та територій, включаючи Китай, В'єтнам та Таїланд.

Термін скасування замовлень дозволяє припустити, що дії Amazon пов'язані саме із запровадженням нових мит, зазначає агентство.

За словами джерел, компанія готує план розширення оптових складів у США, що передбачає витрати у розмірі $15 млрд, зокрема на створення 80 нових логістичних об'єктів у містах та сільській місцевості.

У звіті за 2024 рік у лютому компанія зазначала, що торгові суперечки є для неї фактором ризику.

«На китайських постачальників припадає значна частина отримуваних нами компонентів і готових товарів», — йшлося у звіті.

8 квітня аналітики Robert W. Baird & Co. Inc. знизили прогноз виручки Amazon на 2025 рік, зазначивши можливі наслідки мит.

Папери компанії подешевшали на 21,7% із початку поточного року.