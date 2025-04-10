Протягом січня-березня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували — на $9,9 млрд. Про це йдеться в даних Митниці.
З початку року товарообіг України склав $28,4 млрд
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При цьому оподаткований імпорт склав $13,9 млрд, що становить 75% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-березні 2025 року склало 0,50 дол/кг.
З яких країн найбільше імпортували
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,9 млрд, Польща — $1,7 млрд і Німеччина — $1,5 млрд.
До яких країн експортуємо
Експортували з України найбільше до Польщі — на $1,1 млрд, Італії — на $680 млн, Іспанії — на $650 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
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машини, устаткування та транспорт — $6,8 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
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продукція хімічної промисловості — $3,2 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,5 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;
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паливно-енергетичні — $2,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 43,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
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продовольчі товари — $5,8 млрд
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метали та вироби з них — $1,1 млрд
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машини, устаткування та транспорт — $882 млн
За 3 місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 81,2 млн грн.
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