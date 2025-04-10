З початку року товарообіг України склав $28,4 млрд

Протягом січня-березня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували — на $9,9 млрд. Про це йдеться в даних Митниці.

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При цьому оподаткований імпорт склав $13,9 млрд, що становить 75% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-березні 2025 року склало 0,50 дол/кг.

З яких країн найбільше імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,9 млрд, Польща — $1,7 млрд і Німеччина — $1,5 млрд.

До яких країн експортуємо

Експортували з України найбільше до Польщі — на $1,1 млрд, Італії — на $680 млн, Іспанії — на $650 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $6,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3,2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,5 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2,5 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 43,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $5,8 млрд

метали та вироби з них — $1,1 млрд

машини, устаткування та транспорт — $882 млн

За 3 місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 81,2 млн грн.