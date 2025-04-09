Китай шукає економічні важелі для стабілізації ринків — Reuters

Китайське керівництво скликає нараду вже в середу, 9 квітня, щоб обговорити пакет стимулів для економіки та підтримати ринки капіталу, які захиталися через нові мита США. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, обізнані з планами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Контекст і мета

Зустріч відбудеться на тлі введення Дональдом Трампом 104%-них тарифів на китайські товари — першого публічного зібрання такого рівня після оголошення «взаємних» мит минулого тижня. На нараді зберуться топ-посадовці Державної ради та представники ключових урядових і регуляторних структур.

Що на порядку денному

За словами джерел, головними темами стануть заходи для пожвавлення внутрішнього споживання й укріплення ринків капіталу. Один зі співрозмовників натякнув, що можуть розглядатися такі кроки, як повернення податків на експорт, щоб пом’якшити удар від американських обмежень.

Тарифний наступ Трампа

2 квітня Трамп оголосив про введення наймасштабніших за століття мит на майже весь імпорт до США. Базова ставка складе 10%, а для окремих країн діятимуть «дзеркальні» тарифи, розраховані залежно від торговельного дефіциту з цими державами.

9 квітня набули чинності нові укази про «відплатні» мита на товари з 57 країн. Вони додають до базових 10% ще один шар обмежень: для Китаю загальна ставка сягнула 104%, для інших країн — від 17% до 50%.