Криптовалюта відреагувала падінням на мита Трампа, у Bloomberg передбачили обвал біткоїна: що нового

Біткоїн впав нижче $75 000

З 9 квітня 2025 року набрали чинності взаємні мита на імпорт, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. На тлі загострення торговельної напруги курс біткоїна знову просів, опустившись нижче $75 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

У моменті ціна активу впала до $74 627. Після чого перша криптовалюта почала відвойовувати позиції. На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $77 750. За добу актив впав на 2%, за тиждень — майже на 8%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше падіння у Ethereum — 5% за останні 24 години і 20% — за тиждень.

Просідання крипторинку спричинило масові ліквідації ф’ючерсних контрактів: добовий обсяг втрат склав понад $414 млн, здебільшого на довгих позиціях. За даними CoinGlass, загалом під ліквідацію потрапили понад 137 000 трейдерів.

Біткоїн може впасти до $10 000 — аналітик Bloomberg

Ціна першої криптовалюти може впасти до $10 000. Про це заявив старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в інтерв'ю Cointelegraph.

Він вважає, що це станеться в рамках глобальної корекції на фінансових ринках.

Експерт зазначив, що на падіння вплине надмірна спекуляція і переоцінка активів у криптоіндустрії. За словами Макглоуна, вартість деяких монет не відповідає їхній реальній цінності.

«Подивіться на Dogecoin — у нього, як і раніше, ринкова капіталізація в $20 млрд. Вона повинна впасти до нуля. Весь простір потребує зачистки, як це було з бульбашкою доткомів», — пояснив він.

За його словами, біткоїну належить довести статус «цифрового золота». Однак складна макроекономічна ситуація і нестабільність ринків створюють тиск на актив.

Макглоун додав, що найближчим часом інвесторам доведеться зіткнутися з тривалим відновленням після поточної корекції, а не до швидкого «V-подібного» відскоку, подібного до того, що спостерігався після краху ринку на тлі пандемії COVID-19.

На думку експерта, перегрітий фондовий ринок США став ще однією причиною кризи. Макглоун зробив висновок, що «його розмір непропорційний економіці, і такого розриву не може бути без наслідків».

Спотові біткоїн- та Ethereum-ETF втратили за добу майже $330 мільйонів

У середу, 9 квітня у секторі спотових біткоїн-ETF спостерігався відтік коштів на суму $326,27 млн. Про це свідчать дані SoSoValue. Це вже четвертий торговий день поспіль фонди на базі першої криптовалюти втрачають капітал.

За даними платформи, сім біржових фондів, розподіл яких виглядає наступним чином, зафіксували втрати:

IBIT — $252,9 млн;

BITB — $21,71 млн;

ARKB — $19,9 млн;

EZBC — $8,89 млн;

GBTC — $8,49 млн;

BTC — $7,48 млн;

BTCO — $6,9 млн.

Водночас у шести біржових фондах рух коштів відсутній.

Сума відтоку капіталу зі спотових Ethereum-ETF становила $3,29 млн. Лише FETH від Fidelity втратив капітал за добу. Інші фонди не отримували кошти під управління.

Ripple придбає криптоброкера Hidden Road за $1,25 мільярда

Ripple Labs оголосила про купівлю криптодружнього брокера Hidden Road за $1,25 млрд. Це одна з найбільших угод у галузі, яка має на меті посилити присутність компанії серед інституційних інвесторів.

Як зазначив генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус, придбання дозволить розширити інфраструктуру для обслуговування великих фінансових установ.

года, що включає оплату готівкою, в токенах XRP і акціями Ripple, завершиться найближчими місяцями після узгодження з регуляторами. Засновник Hidden Road Марк Еш залишиться на чолі компанії. Ripple також планує вкласти мільярди доларів капіталу, щоб масштабувати брокерські послуги та задовольнити висхідний попит.

Hidden Road буде використовувати стейблкоїн RLUSD як забезпечення за своїми продуктами та розгляне застосування блокчейну XRP Ledger для оптимізації розрахунків. Це посилить синергію між платформами та прискорить впровадження продуктів Ripple в секторі первинного брокерства, за словами представників компанії.

Заснована 2018 року, Hidden Road обслуговує хедж-фонди та великі інвестфонди, спеціалізуючись на криптовалютних і FX-угодах. У 2024 році обсяг транзакцій компанії перевищив $3 трлн. Раніше вона залучила $50 млн від Castle Island Ventures,Coinbase і Citadel Securities.