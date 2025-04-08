Пакистан призначив мільярдера-засновника криптовалютної біржі Binance стратегічним радником новоствореної Національної ради з питань криптовалют. Про це повідомляє The Indian Express.
Пакистан призначив засновника Binance Чанпена Чжао стратегічним радником з крипторегулювання
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Зазначається, що «новаторський крок» з призначення Чанпен Чжао стратегічним радником мав на меті змінити глобальний криптоландшафт.
Минулого місяця уряд офіційно запустив Пакистанську ради з питань криптовалют (Pakistan Crypto Council) для «регулювання та інтеграції технології блокчейн і цифрових активів» у фінансовий ландшафт країни та призначив підприємця Білала Бін Сакіба головним радником міністра фінансів із цифрових активів.
Оголошення було зроблено в понеділок під час зустрічі Чжао з Пакистанською радою з питань криптовалют, яку очолював міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб, де зібралися ключові урядові зацікавлені сторони.
Також повідомляється, що Чжао провів окремі зустрічі з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і віце-прем'єр-міністром Ішаком Даром.
«Це історичний момент для Пакистану. Ми надсилаємо чіткий сигнал світу: Пакистан відкритий для інновацій. З Чжао в нашій команді ми прискорюємо наше бачення зробити Пакистан регіональним центром Web3, цифрових фінансів і зростання, керованого блокчейном», — заявив міністр фінансів Пакистану.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у Пакистані планують створити правову базу для торгівлі криптовалютами, щоб залучити міжнародні інвестиції. За словами Сакіба, у країні налічується від 15 до 20 млн криптокористувачів.
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