Пакистан призначив засновника Binance Чанпена Чжао стратегічним радником з крипторегулювання

Пакистан призначив мільярдера-засновника криптовалютної біржі Binance стратегічним радником новоствореної Національної ради з питань криптовалют. Про це повідомляє The Indian Express.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що «новаторський крок» з призначення Чанпен Чжао стратегічним радником мав на меті змінити глобальний криптоландшафт.

Минулого місяця уряд офіційно запустив Пакистанську ради з питань криптовалют (Pakistan Crypto Council) для «регулювання та інтеграції технології блокчейн і цифрових активів» у фінансовий ландшафт країни та призначив підприємця Білала Бін Сакіба головним радником міністра фінансів із цифрових активів.

Оголошення було зроблено в понеділок під час зустрічі Чжао з Пакистанською радою з питань криптовалют, яку очолював міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб, де зібралися ключові урядові зацікавлені сторони.

Також повідомляється, що Чжао провів окремі зустрічі з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і віце-прем'єр-міністром Ішаком Даром.

«Це історичний момент для Пакистану. Ми надсилаємо чіткий сигнал світу: Пакистан відкритий для інновацій. З Чжао в нашій команді ми прискорюємо наше бачення зробити Пакистан регіональним центром Web3, цифрових фінансів і зростання, керованого блокчейном», — заявив міністр фінансів Пакистану.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Пакистані планують створити правову базу для торгівлі криптовалютами, щоб залучити міжнародні інвестиції. За словами Сакіба, у країні налічується від 15 до 20 млн криптокористувачів.