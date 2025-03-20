Пакистан заявив про плани легалізації криптовалют для залучення іноземних інвестицій

У Пакистані планують створити правову базу для торгівлі криптовалютами, щоб залучити міжнародні інвестиції. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на CEO Pakistan Crypto Council Білала бін Сакіба.

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Що відомо

«Пакистан більше не буде стояти осторонь. Ми хочемо залучити міжнародні інвестиції, адже наша країна — це ринок із низькими витратами та високим потенціалом зростання, де 60% населення молодші за 30 років. У нас є Web3-фахівці, готові будувати майбутнє», — сказав Білал бін Сакіба.

Він додав, що в країні налічується від 15 до 20 млн криптокористувачів.

За даними Bloomberg, план легалізації криптовалют в Пакистані з’явився після того, як Сакіба призначили головним радником міністра фінансів із цифрових активів.

Він також займатиметься питаннями використання штучного інтелекту для підвищення ефективності урядових процесів, оптимізації ухвалення рішень та стимулювання інновацій у держсекторі.

Сакіб зазначив, що Трамп зробив криптовалюти національним пріоритетом, і кожна країна, зокрема Пакистан, буде змушена слідувати цьому тренду.