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8 квітня 2025, 11:45

Binance додала підтримку Apple Pay і Google Pay, FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобіржа FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 мільярда

Криптовалютна біржа FTX анулювала претензії близько 392 000 клієнтів, які не почали процедуру «знай свого клієнта» (KYC) до 3 березня 2025 року. Суніл Кавурі, один із кредиторів платформи, заявив, що йдеться про суму в $2,5 млрд.

Нагадаємо, спочатку крайній термін на проходження KYC було встановлено на 1 березня, але потім його продовжили на два дні. Сума всіх претензій клієнтів, яким загрожувала ануляція, оцінювалася в близько $1 млрд.

Однак Кавурі наводить інші цифри. Згідно з його заявою, а також судовими документами, йдеться про суму в $2,55 млрд. З цих коштів $655 млн припадає на претензії до $50 000, і $1,9 млрд — понад $50 000.

Кавурі очікує, що ще більше клієнтів біржі зіткнуться з ануляцією в перспективі. Ті, хто почав процедуру перевірки KYC до 3 березня, мають закінчити її до 1 червня 2025 року.

При цьому багато користувачів заявили про проблему під час спроби повторно подати документи на офіційному сайті біржі. Кавурі на своїй сторінці опублікував рішення.

У коментарях під першим постом він зазначив, що кошти, які мали спрямувати на погашення відхилених претензій, повернуть у загальний фонд для подальшого розподілу.

Хешрейт біткоїна вперше перевищив один зетахеш

У п’ятницю, 4 квітня, хешрейт мережі біткоїна вперше в історії перетнув позначку в 1 ZH/s. Внутрішньоденне значення на піку становило близько 1025 EH/s. Про це свідчать дані Glassnode.

Згладжений семиденною ковзною середньою показник 6 квітня досяг максимуму на рівні 897,6 EH/s.

5 квітня складність майнінгу оновила ATH на позначці 121,51 T. Метрика додала відразу 6,81%.

Згідно з поточним прогнозом, під час наступного перерахунку приблизно через 11 діб складність скоротитися на 0,5%.

На момент написання новини вартість біткоїна становить $79 350.

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Криптобіржа OKX виплатить регулятору Мальти штраф у розмірі 1,1 млн євро

Управління з фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафувало криптовалютну біржу OKX на 1,1 млн євро за порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей у 2023 році.

У FIAU заявили, що за останні 18 місяців платформа поліпшила комплаєнс-процедури, але відомство «не могло проігнорувати» минулі «серйозні та системні» упущення.

У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регулятор знайшов недоліки. Через них біржа не змогла адекватно проаналізувати операції на предмет відмивання грошей, включно із загрозами від міксерів, приватних монет і стейблкоїнів.

Представники FIAU також зазначили, що OKX працювала з клієнтами за межами ЄС, попри заяви про фокус на Європу.

Binance додала підтримку Apple Pay і Google Pay

Криптовалютна біржа Binance інтегрувала Apple Pay і Google Pay через партнерство з провайдером платежів Worldpay. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер користувачі можуть купувати криптовалюту за допомогою банківських карт, прив’язаних до сервісів безконтактної оплати.

Інтеграція спрощує перехід з фіата на цифрові активи — користувачам не потрібно вводити реквізити вручну. Купівля доступна в застосунку Binance і на сайті платформи.

Фіатні канали мають вирішальне значення для залучення нових користувачів в екосистему Web3, ідеться в блозі компанії. У 2024 році Binance розширила фіатне покриття до 125 валют і додала близько 1000 способів оплати.

Біржа також запустила низку локальних рішень, включно з мобільними грошима в країнах Західної та Центральної Африки.

За даними Binance, понад 60% користувачів фіатних і P2P-сервісів у 2024 році здійснювали повторні операції.

Зазначається, що впровадження Apple Pay і Google Pay допоможе залучити нових користувачів, особливо в регіонах, де картки менш поширені, але високий рівень мобільних платежів.

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Джерело: Мінфін
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