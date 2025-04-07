Криптофонди втратили $240 млн після «визвольних» мит Трампа

З 29 березня по 4 квітня клієнти криптовалютних інвестфондів вивели $240 млн після припливу $226 млн тижнем раніше. Такі дані привели до CoinShares, пише forklog.

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Виведення валюти

Аналітики назвали цю величину «незначною» на тлі хаосу на світових ринках після «Дня визволення» президента США Дональда Трампа.

«Акції MSCI World за аналогічний період знизилися на 8,5%, що демонструє стійкість цифрових активів в умовах економічної невизначеності», — наголосили фахівці.

AUM виріс на 0,8%, до $132,6 млрд.

Відтік зосередився в інструментах на базі першої криптовалюти ($207 млн.). За тиждень раніше вони залучили $195 млн.

У сегменті американських спотових біткоін-ETF інвестори вивели із продуктів $172,7 млн.