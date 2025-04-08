Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 11 копійок

Національний банк України встановив на 8 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,0807 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 8 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,05 грн (на 7 квітня курс був встановлений на рівні 45,55 грн). Європейська валюта подешевшала на 50 копійок.

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