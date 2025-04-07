Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 14 копійок

Національний банк України встановив на 7 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,1941 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 7 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,55 грн (на 4 квітня курс було встановлено на рівні 45,85 грн). Європейська валюта подешевшала на 30 копійок.

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