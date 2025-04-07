Гонконзька біржа зазнала найглибшого провалу з 1997 року

Індекс Hang Seng у Гонконзі стрімко занурився на 13%, позначивши наймасштабніше падіння з часів азійської фінансової кризи 1997 року. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торгова війна як детонатор

Головним поштовхом до краху стало загострення торговельного протистояння між США та Китаєм. Відповідь Пекіна на свіжі мита, запроваджені Дональдом Трампом, розпалила паніку на ринку, спричинивши лавину розпродажів і рекордні обсяги торгів.

Хто постраждав найбільше

Технологічний сектор Китаю отримав особливо сильний удар: індекс техкомпаній обвалився на 17%. Не пощастило й великим гравцям із материкового Китаю, чиї акції торгуються в Гонконзі — усі 50 компаній Hang Seng China Enterprises втратили в ціні. Навіть спроби державних фондів утримати ринок виявилися марними.

Широкий вплив

Китайські облігації також просіли по всьому регіону, а спреди за інвестиційними бондами підскочили до 40 базисних пунктів, сигналізуючи про зростання недовіри серед трейдерів. Цей обвал став найяскравішим проявом того, як торговельна війна розхитує фінансову стабільність Гонконгу.