Попри війну, 60% іноземних компаній готові інвестувати в Україну

Понад 60% закордонних компаній планують вкладати кошти в Україну, попри триваючу війну, хоча воєнні ризики залишаються ключовим фактором, що впливає на їхні рішення. Такі дані оприлюднила Рада бізнес-омбудсмена (РБО) 7 квітня, спираючись на свіже дослідження.

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Що відомо

Найбільший інтерес іноземний бізнес виявляє до будівництва й енергетики — ці галузі приваблюють по 23,1% інвесторів. Промислове виробництво цікавить 15,4%, а очищення води, хімічна промисловість, освіта, видобуток і сертифікація замикають список із показниками від 7,6% до 7,7%. Машинобудування також серед фаворитів, хоча конкретні цифри для нього не уточнені.

Скільки готові інвестувати:

понад 60% готові вкласти до $5 млн,

31% — від $5 млн до $10 млн,

майже 8% розглядають суми від $10 млн до $100 млн.

Прямі інвестиції обирають 38,5% опитаних, тоді як інші схиляються до ролі консультантів (23,1%), донорів, підрядників чи партнерів із місцевими виробниками (по 7,7%).

Публічні закупівлі: думки розділилися

Щодо участі в державних тендерах інвестори не дійшли згоди: 38,4% ще вагаються, а по 30,8% або готові долучатися, або категорично уникають цього. РБО припускає, що це може вказувати на обережне ставлення до прозорості системи закупівель або брак довіри до неї.

Що заважає

Після війни головними бар'єрами інвестори називають дозвільні процедури, ускладнений доступ до правосуддя та відсутність страхування політичних ризиків — усі по 15,4%. Корупція й воєнні ризики турбують по 7,7% респондентів. До цього додаються неефективне регулювання, заплутані митні процедури, податковий тиск і слабкий захист інтелектуальної власності — також по 7,7%.

Понад половина (61,5%) вважають корупцію та прозорість критичними для інвестицій, а 38,5% визнають їх важливими, але не визначальними.