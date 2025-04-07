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7 квітня 2025, 17:05

Попри війну, 60% іноземних компаній готові інвестувати в Україну

Понад 60% закордонних компаній планують вкладати кошти в Україну, попри триваючу війну, хоча воєнні ризики залишаються ключовим фактором, що впливає на їхні рішення. Такі дані оприлюднила Рада бізнес-омбудсмена (РБО) 7 квітня, спираючись на свіже дослідження.

Понад 60% закордонних компаній планують вкладати кошти в Україну, попри триваючу війну, хоча воєнні ризики залишаються ключовим фактором, що впливає на їхні рішення.
Фото Pixabay

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Що відомо

Найбільший інтерес іноземний бізнес виявляє до будівництва й енергетики — ці галузі приваблюють по 23,1% інвесторів. Промислове виробництво цікавить 15,4%, а очищення води, хімічна промисловість, освіта, видобуток і сертифікація замикають список із показниками від 7,6% до 7,7%. Машинобудування також серед фаворитів, хоча конкретні цифри для нього не уточнені.

Скільки готові інвестувати:

  • понад 60% готові вкласти до $5 млн,
  • 31% — від $5 млн до $10 млн,
  • майже 8% розглядають суми від $10 млн до $100 млн.

Прямі інвестиції обирають 38,5% опитаних, тоді як інші схиляються до ролі консультантів (23,1%), донорів, підрядників чи партнерів із місцевими виробниками (по 7,7%).

Публічні закупівлі: думки розділилися

Щодо участі в державних тендерах інвестори не дійшли згоди: 38,4% ще вагаються, а по 30,8% або готові долучатися, або категорично уникають цього. РБО припускає, що це може вказувати на обережне ставлення до прозорості системи закупівель або брак довіри до неї.

Що заважає

Після війни головними бар'єрами інвестори називають дозвільні процедури, ускладнений доступ до правосуддя та відсутність страхування політичних ризиків — усі по 15,4%. Корупція й воєнні ризики турбують по 7,7% респондентів. До цього додаються неефективне регулювання, заплутані митні процедури, податковий тиск і слабкий захист інтелектуальної власності — також по 7,7%.

Понад половина (61,5%) вважають корупцію та прозорість критичними для інвестицій, а 38,5% визнають їх важливими, але не визначальними.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+24
eljaaff
eljaaff
7 квітня 2025, 17:06
#
«как дядя свистит, ой как свистит" — цитата к/ф «По семейным обстоятельствам»
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+15
Явам Нелох
Явам Нелох
7 квітня 2025, 17:41
#
Як то кажуть люди: дурень думкою багатіє. Свої тікають, а вони чогось і когось чекають. Ну ну… Треба щось робити щоб свої повністю не розбіглися. Але це не для цієї влади.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
7 квітня 2025, 17:45
#
Ну, фермеры тоже вкладываются в корм коров, кур, чтобы… их потом съесть. 😊
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0
Alex SH
Alex SH
7 квітня 2025, 18:20
#
Тобто РБО треба показати, що вони не дарма отримують мільйонні зарплати, а потужно працюють. Тому вони дуже потрібні та невтомно моніторять ринок.
До того, якщо навіть хтось і не проти того, щоб вкласти гроші, то його заява про те що він ще подумає та прорахує ні до чого не забов’язує.
Отак і працюють наші держоргани — будують фантастичні замки для лохів у своїх мріях.
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0
Андрій М***к
Андрій М***к
7 квітня 2025, 18:52
#
Добре видно як Лукойл і Шелл інвестують
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