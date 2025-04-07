НБУ ініціює обговорення щодо зміни дизайну гривні

Національний банк розпочав відкрите обговорення майбутнього вигляду національної валюти , залучивши до розмови істориків, художників, нумізматів і всіх охочих громадян. Про це у колонці для «Історичної правди» написав голова НБУ Андрій Пишний.

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«Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців — як істориків, митців, експертів та просто громадян», — написав Пишний.

Він пояснив, що нинішній дизайн гривні, започаткований у 1992 році, хоч і вдосконалювався технічно й у плані захисту, зберіг свій первісний задум: видатні постаті на лицьовій стороні та пов’язані з ними архітектурні об'єкти — на звороті.

Час нових символів

За словами Пишного, за три десятиліття Україна й її люди радикально змінилися, а разом із ними — і потреба в символах, які відображають сучасність. «Чи має право нинішнє покоління України, яке переживає ці трагічні події, сказати своє слово, які символи вони хочуть бачити на наступній банкноті? Для мене це навіть не питання», — підкреслив він. На його думку, настав момент шукати свіжі образи, які б утіли дух сьогодення.

Попередні ідеї

Цікаво, що у вересні 2024 року НБУ вже пропонував перейменувати розмінну монету з «копійок» на «шаги», але ця задумка поки зависла на рівні концепції без конкретних кроків до втілення.