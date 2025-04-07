Гральний бізнес за чотири роки збільшив сплату податків у 143 рази — Гетманцев

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн)», — зазначив депутат.

За його даними, у січні 2025 року до бюджету надійшло — 735 млн грн, у лютому — 1,52 млрд грн, а в березні — 3,13 млрд грн.

Він також повідомив, що сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО за перші два місяці 2025 року сягнула 8,5 млрд грн та перевищила у 18,5 раза рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).

«Введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі», — зауважив Гетманцев.