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7 квітня 2025, 13:36

Гральний бізнес за чотири роки збільшив сплату податків у 143 рази — Гетманцев

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У січні-березні 2025 року в Україні гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Фото: pravda.com.ua

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«Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн)», — зазначив депутат.

За його даними, у січні 2025 року до бюджету надійшло — 735 млн грн, у лютому — 1,52 млрд грн, а в березні — 3,13 млрд грн.

Він також повідомив, що сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО за перші два місяці 2025 року сягнула 8,5 млрд грн та перевищила у 18,5 раза рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).

«Введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі», — зауважив Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Abramon
Abramon
7 квітня 2025, 14:17
#
А легалізували б проституцію то металургію можна було б закривати. Наркоторгівлю поки притримати потрібно, оскільки, не буде куди грошей дівати.
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2025, 14:54
#
Наживаються на військових.
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