Валютні резерви Китаю у березні зросли до максимуму за чотири місяці

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у березні збільшилися до максимальних з листопада минулого року $3,241 трлн у порівнянні з $3,227 трлн у попередній місяць, йдеться у повідомленні Народного банку Китаю.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Юань минулого місяця знизився у ціні на 0,31% у парі з доларом. Долар у березні подешевшав на 3,13% до кошика основних світових валют.

Резерви золота в КНР на кінець березня становили 73,7 млн унцій, збільшившись з 73,61 млн унцій місяцем раніше, йдеться в повідомленні. Китайський Ц Б купував дорогоцінний метал п'ятий місяць поспіль.

У вартісному вираженні резерви золота зросли до $229,6 млрд із $208,64 млрд наприкінці лютого.