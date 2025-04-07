Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у березні збільшилися до максимальних з листопада минулого року $3,241 трлн у порівнянні з $3,227 трлн у попередній місяць, йдеться у повідомленні Народного банку Китаю.
7 квітня 2025, 12:15
Валютні резерви Китаю у березні зросли до максимуму за чотири місяці
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Що відомо
Юань минулого місяця знизився у ціні на 0,31% у парі з доларом. Долар у березні подешевшав на 3,13% до кошика основних світових валют.
Резерви золота в КНР на кінець березня становили 73,7 млн унцій, збільшившись з 73,61 млн унцій місяцем раніше, йдеться в повідомленні.
У вартісному вираженні резерви золота зросли до $229,6 млрд із $208,64 млрд наприкінці лютого.
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Джерело: Мінфін
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