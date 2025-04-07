Банки очікує потрійний удар через тарифи Трампа

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2025, 10:17

Банки очікує потрійний удар через тарифи Трампа

Хоча банки безпосередньо не беруть участі у зовнішній торгівлі і не сплачують імпортне мито, вони можуть серйозно постраждати від нового тарифного режиму, анонсованого Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal.

Хоча банки безпосередньо не беруть участі у зовнішній торгівлі і не сплачують імпортне мито, вони можуть серйозно постраждати від нового тарифного режиму, анонсованого Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа оцінкою видання, кредитні організації очікує «потрійний удар», пов'язаний з ослабленням економічної активності, зростанням прострочок за позиками та стисненням процентної маржі.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За оцінкою видання, кредитні організації очікує «потрійний удар», пов'язаний з ослабленням економічної активності, зростанням прострочок за позиками та стисненням процентної маржі.

Як зазначає WSJ, першим та головним ризиком є можлива рецесія або, як мінімум, уповільнення темпів зростання економіки. Підвищені тарифи можуть знизити споживчий попит та ділову активність, що призведе до падіння попиту на кредити та погіршення спроможності позичальників — як фізичних осіб, так і компаній виконувати боргові зобов'язання. На цьому фоні банки можуть зіткнутися з падінням виторгу.

Другий удар пов'язаний з інфляцією та нестабільністю відсоткових ставок. Зниження прогнозів з економіки вже вплинуло на довгострокові прибутковості: у четвер, 3 квітня, прибутковість 10-річних держоблігацій США опустилася до 4,03% — мінімуму з жовтня минулого року.

Зазвичай в умовах уповільнення ФРС знижує короткострокові ставки, що дозволяє банкам зменшувати ставки за депозитами та захищати маржу. Однак, якщо тарифи підштовхнуть інфляцію, регулятор може утриматися від зниження ставок. У цьому випадку банки будуть змушені продовжувати платити високі ставки вкладникам, тоді як прибутковість їхніх кредитних портфелів знижуватиметься, пояснює видання.

«Американські банки не знаходяться під прямим ударом тарифів, але їхній бізнес заснований на кредитуванні компаній, які в цій зоні ризику. І вторинні наслідки, які відчують споживачі, є критичними для банків», — зазначив аналітик Truist Securities Джон Макдональд.

Третій елемент тиску пов'язані з погіршенням фінансового стану клієнтів. За даними WSJ, рівень заборгованості за кредитними картками в США досяг максимуму за останні роки, а частка прострочених платежів продовжує зростати. Зростання цін на товари через тарифи може ще більше скоротити платоспроможність домогосподарств.

Банки, у свою чергу, будуть змушені заздалегідь формувати резерви на можливі збитки, що може призвести до зниження прибутку ще до реальних проблем у клієнтів.

WSJ наголошує, що під ударом опиняються не лише споживачі, а й корпоративний сектор. «Навіть якщо компаніям вдасться перекласти частину витрат на покупців, їх виручка, швидше за все, скоротиться», — йдеться у матеріалі видання. Це призведе до зниження попиту на кредити, призупинення інвестиційних програм та відкладених рішень про злиття та розміщення акцій. Все це, своєю чергою, негативно позначиться на комісійних доходах банків з Уолл-стріт.

Ринки вже відреагували на анонс тарифів падінням банківських котирувань: 3 квітня індекс KBW Nasdaq Bank втратив майже 10%, що стало найгіршим одноденним зниженням із березня 2023 року, коли стався крах Silicon Valley Bank. Акції JPMorgan Chase, Wells Fargo та Morgan Stanley, які наступного тижня представлять квартальні звіти, втратили від 5,6% до 6,4%.

З початку листопада банки втратили все зростання, накопичене на тлі очікувань пожвавлення ділової активності та поновлення угод.

Видання не виключає, що деякі гравці зможуть тимчасово скористатися волатильністю: за даними Morgan Stanley, обсяги торгів на фондовому ринку США в першому кварталі зросли в річному вираженні. Однак, як наголошує газета, існує різниця між «хорошою» волатильністю — коли інвестори активно торгують — і «поганою», спричиненою політичною нестабільністю, яка навпаки відштовхує трейдерів від ринку.

«Минулого разу обвал котирувань банків був викликаний їхніми внутрішніми проблемами. Тепер вони стали жертвами зовнішньоекономічних ризиків», — підсумовує WSJ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 квітня 2025, 10:43
#
Перед тотальною цифровізацією їх всіх положать за ненадобністю.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами