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4 квітня 2025, 17:10

Трамп представив «золоту картку» за $5 мільйонів, прикрашену його зображенням (фото)

Президент США Дональд Трамп продемонстрував журналістам «золоту картку», яка дає іноземцям можливість отримати громадянство США. Її можна придбати за $5 млн. При цьому картку прикрашає портрет самого Трампа. Про це повідомляє New York Post.

Президент США Дональд Трамп продемонстрував журналістам «золоту картку», яка дає іноземцям можливість отримати громадянство США.
Фото: AFP via Getty Images

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«За $5 млн це може стати вашим. Це була перша з карток. Ви знаєте, що це за картка? Це „золота картка“ — картка Трампа», — сказав президент США журналістам.

Трамп зазначив, що він був першим покупцем, але не був впевнений, хто став другим. Він сказав, що картка вийде менш ніж через два тижні.

Минулого місяця міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що було продано понад 1 000 «золотих карток» і що понад 37 мільйонів людей у ​​всьому світі мають можливість купити її.

В основі системи «золотої картки» лежить оновлення візової програми EB-5, яка надає іноземцям, що інвестували близько $1 мільйона в економіку США, можливість отримати грін-карту.

Грін-карта відрізняється від візи тим, що забезпечує постійне місце проживання для негромадян і відкриває шлях до громадянства.

На відміну від деяких типів віз, які прив’язують іноземців до конкретного роботодавця, грін-карта надає мігрантам свободу вибору місця роботи.

Конгрес запровадив програму віз EB-5 у 1990-х роках, передбачивши різні пороги вимог.

«Зараз у черзі на візу EB-5 — 250 тисяч осіб. Якщо видати 200 тисяч цих „золотих грін-карток“ по $5 мільйонів кожна — це $1 трильйон, який можна спрямувати на погашення держборгу», — раніше пояснював Лутнік, маючи на увазі національний борг у розмірі $36,5 трильйона.

За останні 25 років було видано 135 518 віз EB-5, згідно з даними торгової асоціації учасників програми Invest In the USA.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
4 квітня 2025, 17:54
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Ще 2 місяці тому я вважав що США держава з верховенством права, купою стримуючих правових інституцій і т.п. Як виявилось зараз, це якась авторитарна монархія, де 1 неадекватний президент може собі дозволити будь що.
І ці люди роками всьому світу дорікали про якусь демократію, право і т.п.
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