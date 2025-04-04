Трамп готовий пом’якшити тарифну політику й назвав умови

Очільник Білого дому Дональд Трамп висловив готовність пом’якшити тарифну політику США, якщо партнери запропонують привабливі умови для співпраці. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Переговори як ключ

«Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів», — сказав він журналістам, перебуваючи на борту Air Force One. «Якщо хтось скаже, що ми збираємося дати вам щось феноменальне», — додав президент, підкресливши, що все залежить від якості пропозицій.

Китай і TikTok у грі

Трамп натякнув на можливі послаблення для Китаю, якщо Пекін дасть зелене світло продажу американських активів ByteDance, материнської компанії TikTok. «Можливо, Китай зателефонує і скаже: 'Ми засмучені тарифами'», — припустив він, додавши, що угода щодо TikTok уже «дуже близько».

Хто вже на гачку

Серед країн, які намагаються домовитися з Вашингтоном, Трамп виділив Великобританію та Ізраїль. Останній навіть скасував мита на американську продукцію, сподіваючись на поблажки, але Білий дім залишився невблаганним — ізраїльські товари все одно обклали 17%-ним митом.

Фармацевтика на черзі

Наступним фронтом торговельної політики може стати фармацевтична галузь.«Ми дивимося на фармацевтику прямо зараз… Це окрема категорія. Ми оголосимо про це найближчим часом», — пообіцяв він, тримаючи інтригу.

Економічні бонуси

Президент також позитивно оцінив здешевлення енергоносіїв і продуктів. «Мені подобається, що яйця дешевшають, якщо ви подивитеся на це. І дуже важливо, що ціни на бензин знижуються», — зазначив він, вказавши на ці зміни як на плюс своєї стратегії.