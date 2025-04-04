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4 квітня 2025, 16:55

Трамп готовий пом’якшити тарифну політику й назвав умови

Очільник Білого дому Дональд Трамп висловив готовність пом’якшити тарифну політику США, якщо партнери запропонують привабливі умови для співпраці. Про це повідомляє Bloomberg.

Очільник Білого дому Дональд Трамп висловив готовність пом’якшити тарифну політику США, якщо партнери запропонують привабливі умови для співпраці.

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Переговори як ключ

«Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів», — сказав він журналістам, перебуваючи на борту Air Force One. «Якщо хтось скаже, що ми збираємося дати вам щось феноменальне», — додав президент, підкресливши, що все залежить від якості пропозицій.

Китай і TikTok у грі

Трамп натякнув на можливі послаблення для Китаю, якщо Пекін дасть зелене світло продажу американських активів ByteDance, материнської компанії TikTok. «Можливо, Китай зателефонує і скаже: 'Ми засмучені тарифами'», — припустив він, додавши, що угода щодо TikTok уже «дуже близько».

Хто вже на гачку

Серед країн, які намагаються домовитися з Вашингтоном, Трамп виділив Великобританію та Ізраїль. Останній навіть скасував мита на американську продукцію, сподіваючись на поблажки, але Білий дім залишився невблаганним — ізраїльські товари все одно обклали 17%-ним митом.

Фармацевтика на черзі

Наступним фронтом торговельної політики може стати фармацевтична галузь.«Ми дивимося на фармацевтику прямо зараз… Це окрема категорія. Ми оголосимо про це найближчим часом», — пообіцяв він, тримаючи інтригу.

Економічні бонуси

Президент також позитивно оцінив здешевлення енергоносіїв і продуктів. «Мені подобається, що яйця дешевшають, якщо ви подивитеся на це. І дуже важливо, що ціни на бензин знижуються», — зазначив він, вказавши на ці зміни як на плюс своєї стратегії.

Джерело: Мінфін
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