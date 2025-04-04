Данія виділить Україні військову допомогу на $1 мільярд

Міністр фінансів Данії оголосив про виділення Україні 25-го пакету військової допомоги на суму 6,7 млрд данських крон (близько $1 млрд). Про це йшлось під час зустрічі представників українського відомства з міністром фінансів Данії Ніколаєм Вамменом, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Деталі

Пакет військової допомоги включає системи ППО, артилерію та фінансування для українських Військово-повітряних сил. Допомога надходитиме протягом 2025−2027 років.

Особливу увагу під час зустрічі сторони приділили «данській моделі» допомоги, яка передбачає інвестиції безпосередньо в українську оборонну промисловість. В рамках нового пакета Данія виділить 2 млрд крон упродовж 2025−2027 років для підтримки виробництва зброї в Україні.

Торік Данія вже передала 4,4 млрд крон за цією моделлю, що дозволило суттєво підтримати український оборонно-промисловий комплекс. Ця модель також заохочує інші держави спрямовувати кошти безпосередньо у виробництво в Україні.

Під час зустрічі сторони також обговорили розширення економічної співпраці. Данський міністр зазначив, що близько 100 найбільших данських компаній вже інвестують в Україну, включаючи Carlsberg та логістичну компанію DSV, які навіть збільшили свою присутність в Україні, коли інші іноземні компанії залишали ринок.

На зустрічі також було повідомлено про нову данську ініціативу — модель «IFU 2.0», яка дозволить данському інвестиційному фонду IFU надавати гарантії для данських інвесторів, які бажають інвестувати в Україну.

Ця ініціатива стосуватиметься не лише оборонної промисловості, але й інших секторів української економіки.

Сторони домовились про організацію спеціальної бізнес-місії данських компаній до України для встановлення прямих контактів між бізнесом обох країн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).