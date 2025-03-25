Данія надасть 130 мільйонів євро для інвестицій в український ОПК

Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) покриває загалом 1 млрд данських крон (130 млн євро) або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства.

«Так Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК. Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах», — зазначила Свириденко.

За її словами, EIFO добре знайомий данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український.

Зокрема, компаніям пропонують:

Гарантії експортних кредитів — зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

Пряме кредитування — надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

Інвестиційний капітал — сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у межах українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.