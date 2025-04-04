Біткоїн відреагував на «визволення Америки» зниженням

У ніч з 2 на 3 квітня 2025 року вартість біткоїну пережила значні коливання, опустившись нижче відмітки 83 тисячі доларів. Цей спад став реакцією ринку на гучну заяву президента США Дональда Трампа про введення нових мит на імпортні товари. Оголошення викликало миттєву волатильність на криптовалютному ринку, а біткоїн, який часто виступає індикатором настроїв інвесторів, відреагував різкими стрибками і подальшим падінням.

Відразу після заяви Трампа, лише через 15 хвилин, курс біткоїну підскочив до 88 377,3 долара. Це короткострокове зростання, ймовірно, було викликане початковою невизначеністю та спекулятивними рухами на ринку. Однак ейфорія швидко змінилася спадом: незабаром курс першої криптовалюти впав до 82 193 доларів, втративши понад 6 тисяч доларів від пікового значення.

Такі коливання наголошують на чутливості криптовалютного ринку до великих економічних новин та рішень, особливо зі США, чия політика безпосередньо впливає на глобальні фінансові потоки. І поки що волатильність залишається високою, інвестори розглядають альтернативу — інші перспективні криптовалюти. Наприклад, Bitcoin Bull зібрав уже $4,4 млн на пресейлі.

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Bitcoin Bull: інвестиційна можливість у період падіння біткоїну

В умовах волатильності на криптовалютному ринку, викликаної такими подіями, як запровадження нових мит США, багато інвесторів шукають способи захистити свої активи або знайти нові можливості для зростання. Одним із проектів, який привертає увагу у поточній ситуації, є Bitcoin Bull. Цей криптопроект пропонує унікальний підхід до інвестицій, пов'язаний зі зростанням біткоїну, і може бути цікавим для тих, хто вірить у довгостроковий потенціал першої криптовалюти, незважаючи на короткострокові коливання.

Bitcoin Bull — це мем-коїн, створений на блокчейні Ethereum, який позиціонує себе як «офіційний мем-коїн біткоїну». Проект має на меті підтримку зростання біткоїну до $250 000 і вище, а його спільнота складається з ентузіастів, впевнених у майбутньому успіху BTC. На відміну від багатьох мем-коїнів, Bitcoin Bull пропонує конкретні механізми винагороди для своїх власників, пов'язані з ціновими milestone-ами біткоїну.

Тримачі токена $BTCBULL можуть брати участь у стейкінгу. Нагороди за стейкінг токенів $BTCBULL видаються з розрахунку 399,54 $BTCBULL за блок ETH. Винагороди виплачуватимуть протягом 2 років. Це дозволяє інвесторам заробляти пасивний прибуток, навіть якщо ринок перебуває у фазі корекції. Стейкінг також допомагає утримувати токени у користуванні, що може сприяти стабілізації ціни.

Проект передбачає роздачу безкоштовних airdrop-ів у BTC для власників $BTCBULL, коли біткоїн досягає певних цінових рівнів (наприклад, $150 000, $200 000 та $250 000). Це створює додатковий стимул для довгострокового утримання токенів та віри у зростання біткоїну.

Щоразу, коли біткоїн зростає на $25 000, частина токенів $BTCBULL спалюється, що зменшує загальну пропозицію і може сприяти зростанню ціни токена. Ця модель створює дефіцит, який може бути вигідним для інвесторів, особливо в періоди зростання біткоїну.

Проект активно просувається через соціальні мережі та має сильну спільноту, що є важливим фактором для успіху мем-коїнів.

Зараз один токен BTC BULL коштує $0,002445.

Висновок

Однією з важливих цілей тарифів Трампа є слабкий долар. Трамп діє з далекоглядною метою: слабкий долар зробить американські товари дешевшими на світовому ринку, що підвищить конкурентоспроможність компаній, які виробляють продукцію всередині США. Це, у свою чергу, може збільшити експортний виторг і підтримати вітчизняних виробників.

Для криптоінвесторів це означає, що долар дешевшатиме до біткоїну, тобто в номінальному вираженні криптовалюта, швидше за все, зростатиме.

А щоб отримати високу реальну прибутковість, можуть знадобитися складніші інструменти. Bitcoin Bull пропонує унікальний підхід до інвестицій у криптовалюти, поєднуючи мем-культуру з реальними винагородами, прив'язаними до зростання біткоїну. У періоди падіння ринку, такі як поточний, проект може становити інтерес для тих, хто шукає можливості для довгострокових інвестицій з високим потенціалом. Однак, як і у випадку з будь-якими криптоактивами, важливо пам'ятати про ризики та дотримуватися ризик-менеджменту.