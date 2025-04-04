Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 3 копійки

Національний банк України встановив на 4 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,34 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 4 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,85 грн (на 3 квітня курс було встановлено на рівні 44,63 грн). Європейська валюта подорожчала на 1,22 грн.

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