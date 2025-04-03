Національний банк України встановив на 3 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3162 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
3 квітня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 5 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 3 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,63 грн (на 2 квітня курс було встановлено на рівні 44,60 грн). Європейська валюта додала 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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