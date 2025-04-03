В Україні подешевшала морква

Попри те, що пропозиція моркви на ринку України дуже обмежена, ціни на цю продукцію знову почали знижуватись. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Так, згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, морква в українських господарствах на сьогодні пропонується до продажу по 24−30 грн/кг ($0,58−0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, здешевлення у цьому сегменті спровоковане зниженням попиту на цю продукцію. Крім того, на ринок чинить суттєвий тиск збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.

За словами самих виробників, причиною такої цінової ситуації є вельми стриманий попит на моркву, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

Проте, слід зазначити, що навіть за таких умов українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

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