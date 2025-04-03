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3 квітня 2025, 15:34

Вартість бюджетного великоднього кошика в цьому році зросла на 33%

У 2025 році загальна вартість великоднього кошика коливатиметься від 426 грн до 1 113 грн залежно від його наповнення. Про це йдеться у щомісячному моніторингу цін на харчові продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

У 2025 році загальна вартість великоднього кошика коливатиметься від 426 грн до 1 113 грн залежно від його наповнення.
Фото: pixabay.com

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Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році.

Якщо хочете ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше ніж 2024 року), а кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошика до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.

За два тижні до Великодня серед продуктів харчування зниження вартості демонструє лише бакалія, а молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.

Очікується, що в найближчі два тижні ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або матимуть незначне коливання.

Особливу увагу напередодні Великодня мають ціни на курячі яйця — невід'ємний атрибут свята. За останній місяць середня вартість десятка яєць підскочила на 9%, досягнувши 76,4 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла майже на 30%.

Високий попит напередодні свята триматиме ціни на яйця на такому ж рівні або може спровокувати подальше незначне коливання. Проте вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення, що своєю чергою призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%.

Індекс паски

Також цьогорічний індекс головної великодньої випічки значно зріс: приготування 3−4 пасок вагою по 500−600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грамів), молоко (+31%, 30 грн за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук).

Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за останній місяць дещо подешевшали: борошно на 8%, а цукор на 6%.

Проте, це здешевлення не компенсує річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор — на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною.

Традиційний для запікання свинячий ошийок додав 2% в ціні за місяць і коштує на 20% більше, ніж торік — 275 грн/кг. Сало ж залишається відносно стабільним — 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс на 5% за місяць і на 21% за рік — вартує 595 грн/кг.

Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції. Однак у порівнянні з минулим роком вони подорожчали на 12−25%. До свята можливі незначні коливання, але різкого зростання не очікується.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
allexpll
allexpll
3 квітня 2025, 16:00
#
Держстату дані передайте, а то в них якісь інші цифри судячи з їх статистики
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